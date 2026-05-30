Matteo Berrettini ha vinto una partita lunga cinque ore a Parigi, superando Comesana. Dopo aver perso il primo set, l’italiano ha recuperato nel secondo, grazie a un cambio tattico che ha aumentato la pressione e variato il ritmo. La partita si è conclusa con Berrettini che ha sfruttato le occasioni nelle fasi decisive, mantenendo la concentrazione anche nei momenti più difficili. La vittoria è arrivata al quinto set, con Berrettini che ha chiuso al tie-break.

? Punti chiave Come ha fatto Berrettini a resistere alla precisione millimetrica di Comesana?. Quale segreto tattico ha permesso all'azzurro di invertire il match?. Perché la gestione del quarto set è stata decisiva per il romano?. Come influirà questa maratona fisica sulla prossima sfida agli ottavi?.? In Breve Punteggio finale 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 dopo oltre cinque ore di gioco.. L'argentino Francisco Comesana ha commesso solo due errori durante l'intera sfida.. Berrettini torna al Roland Garros dopo un intervallo di cinque anni tra infortuni.. Il quarto set è stato vinto dall'azzurro in soli 54 minuti.. Matteo Berrettini vince una battaglia di resistenza contro Comesana al Roland Garros dopo cinque ore di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berrettini vince la maratona a Parigi: trionfo dopo 5 ore di lotta

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