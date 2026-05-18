Parma trionfo ucraino | Yastremska vince dopo una maratona estenuante

Dopo oltre tre ore di gioco, la giocatrice ucraina ha conquistato la vittoria in semifinale contro l’avversaria ceca, che non è riuscita a mantenere il ritmo durante la partita. La sfida si è protratta per un lungo periodo, con scambi intensi e momenti di grande tensione. La vincitrice ha prevalso grazie a una serie di punti decisivi, mentre l’altra si è trovata in difficoltà nel contrastare il suo gioco. La partita si è conclusa con la vittoria dell’atleta ucraina, che avanzerà alla finale.

? Punti chiave Come ha fatto Yastremska a vincere dopo tre ore di semifinale?. Perché Krejcikova non è riuscita a contrastare il dominio dell'ucraina?. Chi sono le italiane che hanno scritto la storia a Parma?. Quale ruolo ha avuto la mental coach nel successo di Yastremska?.? In Breve Semifinale contro Bouzas Maneiro durata 3 ore e 23 minuti prima del titolo.. Krejcikova ha perso la finale per un infortunio alla coscia con 6-3 6-3.. Sorelle Cho vincono il doppio battendo le italiane Lombardini e Urgesi per 6-2 6-2.. Lombardini e Urgesi sono le prime italiane in finale al torneo di Parma.. Dayana Yastremska ha conquistato il titolo del WTA 125 Parma dopo una prestazione di resistenza fisica estrema conclusasi sabato 16 maggio con una vittoria netta in finale contro Barbora Krejcikova per 6-3 6-3. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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