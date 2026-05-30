Berrettini resiste per 5 ore | vince un derby epico e vola agli ottavi

Notizia in breve

Berrettini ha vinto un match durato cinque ore, superando un rivale in un derby epico e qualificandosi agli ottavi. Nel secondo set, ha salvato due match point nel tie-break, mantenendo la concentrazione. Dopo la partita, ha dichiarato di aver puntato a migliorare le sue prestazioni e di essere felice per aver raggiunto questo obiettivo. La sfida è terminata con un risultato di tre set a due, con il tennista che ha mostrato grande resistenza fisica e mentale.