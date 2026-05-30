Berrettini resiste per 5 ore | vince un derby epico e vola agli ottavi
Berrettini ha vinto un match durato cinque ore, superando un rivale in un derby epico e qualificandosi agli ottavi. Nel secondo set, ha salvato due match point nel tie-break, mantenendo la concentrazione. Dopo la partita, ha dichiarato di aver puntato a migliorare le sue prestazioni e di essere felice per aver raggiunto questo obiettivo. La sfida è terminata con un risultato di tre set a due, con il tennista che ha mostrato grande resistenza fisica e mentale.
? Domande chiave Come ha fatto Berrettini a salvare due match point nel tie-break?. Cosa ha dichiarato l'azzurro riguardo al suo obiettivo iniziale nel torneo?. Perché la prestazione di Comesana è stata definita quasi perfetta?. Come influirà il logorio fisico sulla prossima sfida agli ottavi?.? In Breve Punteggio finale 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 contro l'argentino Francisco Comesana.. Berrettini neutralizza due match point dell'avversario nel tie-break del quinto set.. L'azzurro supera la sfida dopo oltre cinque ore di gioco a Parigi.. Vittoria ottenuta ribaltando due set in svantaggio durante la maratona fisica.. Berrettini vince una battaglia epica a Parigi dopo cinque ore di sofferenza contro Comesana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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