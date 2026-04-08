Montecarlo Berrettini da favola con Medvedev | vince in due set e vola agli ottavi di finale

Matteo Berrettini ha vinto il suo incontro nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, battendo in due set il giocatore russo. La partita si è conclusa con risultati che hanno permesso all’italiano di qualificarsi per gli ottavi di finale del torneo. L'incontro si è svolto sulla terra battuta del torneo, con Berrettini che ha mostrato un buon livello di gioco.

Montecarlo, 8 aprile 2026 – Matteo Berrettini super nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, l’azzurro ha vinto contro Daniil Medvedev in poco meno di un’ora di gioco, con un clamoroso doppio bagel (6-0 6-0) senza storia. Match, di fatto, con poco da dire: il tennista romano ha dominato fin da subito. Dopo aver annullato due palle break nel primo game del primo set, Matteo ha annullato ogni iniziativa del russo, che non aveva mai subìto un punteggio così pesante in carriera. (Fonte Adnkronos) Le dichiarazioni di Matteo Berrettini – Fonte SuperTennisTvsupertennis.tv. “Uno dei migliori match della mia carriera”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Berrettini-Medvedev senza storia: all’Atp Montecarlo 2026 Matteo vola agli ottavi in meno di un’oraUn ottimo Matteo Berrettini approda agli ottavi di finale nell’Atp Montecarlo 2026, terzo ‘1000’ stagionale, dotato di un montepremi di 6. Montecarlo, Berrettini martella Medvedev e passa agli ottaviÈ successo di tutto sula terra rossa di Montecarlo, dove un incredibile Berrettini, in appena 51 minuti di gioco, ha travolto il numero 10 del mondo... Temi più discussi: Berrettini/Vavassori al 2° turno all'Atp Monte-Carlo: battuti De Minaur e Norrie; Montecarlo 2026, i risultati degli italiani in campo oggi; Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo; Attesa per Sinner, a Montecarlo sfida Humbert. Cobolli avanza. Matteo Berrettini commenta l’incredibile vittoria contro Medvedev a Montecarlo: Una delle mie migliori partite di sempreSi fa fatico a crederlo. Matteo Berrettini ha sbalordito il mondo del tennis con un risultato che ha travolto il numero 10 del ranking, Daniil Medvedev, ... oasport.it Montecarlo, Berrettini da urlo, infligge un double bagel a Medvedev e si prende gli ottaviDiretta Live della partita tra Matteo Berrettini e Daniil Medvedev, match valevole per i sedicesimi di finale del torneo Masters 1000 di Montecarlo. sport.virgilio.it RTL 102.5. . "Ho giocato veramente bene, una delle migliori performance della mia carriera". Lo ha detto Matteo Berrettini e non certamente Daniil Medvedev, battuto dal tennista italiano con un doppio clamoroso 6-0 nel torneo Masters 1000 Atp di Montecar - facebook.com facebook Berrettini da fantascienza a Montecarlo, batte Medvedev con un doppio 6-0 in meno di un'ora: "Mai visto nulla di simile" x.com