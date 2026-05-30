Berrettini piega Comesana al quinto e accede agli ottavi del Roland Garros
Matteo Berrettini ha battuto Comesana al quinto set e si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. La partita si è conclusa con una vittoria in cinque set. La sfida si è svolta sulla terra battuta di Parigi. Berrettini passa al turno successivo del torneo del Grande Slam.
PARIGI (FRANCIA) - Matteo Berrettini accede agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 30enne tennista romano, numero 105 del ranking mondiale, nei sedicesimi lotta e la spunta al quinto set contro il numero 102 del mondo, l'argentino Francisco Comesana: 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) in cinque ore 13 minuti di gioco il punteggio che premia Berrettini, protagonista di una prova solida sia dal punto fisico che tecnico. L'azzurro si aggiudica la 'maratona' al quinto match-point (due per il sudamericano). Segnali incoraggianti, sopratutto in vista degli ottavi di finale che lo vedranno scendere in campo contro il vincente del match tra l'argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Martin Landaluce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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