Dopo aver vinto contro Comesana e qualificato agli ottavi, il tennista italiano ha dichiarato di aver ritrovato fiducia in sé stesso, affermando di poter vincere ancora partite. Ha anche parlato di aver avuto dubbi sulla propria performance negli ultimi mesi e anni, sottolineando un miglioramento nel suo stato mentale. Durante il match, sono state visibili lacrime sul suo volto e ha mostrato un fisico in ottima forma.

La partita più lunga della carriera, 5 ore e 13 minuti, porta Matteo Berrettini nella seconda settimana del Roland Garros dopo cinque anni. E proprio l'emozione di essere tornato a giocare a Parigi, torneo da cui mancava appunto dal 2021, alla fine ha fatto la differenza: "Mi esaltava Il fatto che non ho giocato qui per cinque anni, e volevo godermi un'altra partita. Quando la partita è così tirata è una questione di nervi, anche un po' di fortuna può servire. Sono contento di come ho finito il match, ho lottato su ogni punto". Ma non è stata soltanto una questione di nervi, ci voleva pure un fisico bestiale: "Sentirsi così correndo cinque ore sotto il sole e recuperando palline è normale che i nervi facciano effetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini, lacrime e un fisico bestiale: "Mi fido di nuovo di me, posso vincere queste partite"

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