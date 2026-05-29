Berrettini tra gioie e dolori | Mi era mancato godermi queste partite Sinner sfortunato
Matteo Berrettini ha vinto al secondo turno del Roland Garros, commentando di aver apprezzato di potersi godere di nuovo le partite. Ha lasciato il campo sorridendo e ha detto di aver ritrovato il suo tennis. Ha anche affermato che il suo avversario è stato sfortunato durante il match.
Matteo Berrettini esce dal Chatrier con il sorriso e la consapevolezza di chi ha ritrovato il proprio tennis. Dopo il successo in tre set su Arthur Rinderknech (6-4, 6-4, 6-4), l’azzurro si concede ai microfoni: “Mi era mancato godermi questo tipo di partite”. E ancora: “Quando giochi sul Centrale di Parigi, con questo pubblico, capisci perché ami questo sport”. Parole che pesano, per un giocatore che ha affrontato due anni di infortuni e dubbi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
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