Matteo Berrettini ha vinto al secondo turno del Roland Garros, commentando di aver apprezzato di potersi godere di nuovo le partite. Ha lasciato il campo sorridendo e ha detto di aver ritrovato il suo tennis. Ha anche affermato che il suo avversario è stato sfortunato durante il match.

Matteo Berrettini esce dal Chatrier con il sorriso e la consapevolezza di chi ha ritrovato il proprio tennis. Dopo il successo in tre set su Arthur Rinderknech (6-4, 6-4, 6-4), l’azzurro si concede ai microfoni: “Mi era mancato godermi questo tipo di partite”. E ancora: “Quando giochi sul Centrale di Parigi, con questo pubblico, capisci perché ami questo sport”. Parole che pesano, per un giocatore che ha affrontato due anni di infortuni e dubbi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Berrettini tra gioie e dolori: “Mi era mancato godermi queste partite. Sinner sfortunato”

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