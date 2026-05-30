Matteo Berrettini ha vinto una partita durata più di cinque ore contro un avversario argentino, conclusa con un super tie-break 15-13 al quinto set. La sfida si è svolta in modo intenso e prolungato, terminando con la vittoria dell’italiano al super tie-break.

È tornato “The Hammer”: Matteo Berrettini sconfigge l’argentino Francisco Comesana in una gara epica per durata e intensità, oltre cinque ore di gioco, conclusa soltanto con il super tie-break (15-13) al quinto set. 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 il punteggio finale. Quasi in lacrime, il tennista romano alza le braccia al cielo e vola così agli ottavi di finale. Una gara monumentale, giocata spesso punto a punto e decisa davvero per poco ma l’ha spuntata l’azzurro che dopo tante sofferenze dovute ai continui infortuni (e relative ricadute) continua a sognare sotto il cielo di Parigi. Le parole di Matteo. Intervistato appena al termine della gara a bordo campo, gli è stato ricordato che questo è il suo primo Roland Garros dopo 5 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Berrettini è straordinario: Comesana sconfitto al super tie-break dopo oltre 5 ore di gioco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

TITANICO! Matteo Berrettini vince un’epica battaglia di oltre 5 ore: Comesana si arrende dopo un infinito super tie-breakMatteo Berrettini ha vinto una partita durata oltre cinque ore, superando Comesana in un lungo super tie-break.

Berrettini vince dopo oltre 5 ore e torna agli ottavi del Roland Garros. I matchpoint salvati e il super tie-break: l'impresa di MatteoMatteo Berrettini ha battuto l’argentino Comesana in oltre cinque ore di gioco, conquistando gli ottavi di finale del Roland Garros.

Temi più discussi: Roland Garros, Darderi a SuperTennis: Bene mentalmente, ma con Comesana non sarà facile; Roland Garros, oggi Berrettini-Comesana: orario, precedenti e dove vederla; Il tabellone del Roland Garros 2026 senza Sinner diventa una roulette: avremo un finalista impensabile; Roland Garros, Darderi a SuperTennis: Bene mentalmente, ma con Comesana non sarà facile.

Roland Garros, Berrettini straordinario: batte Comesana dopo 5 ore e vola agli ottavi di finale x.com

Roland Garros diretta oggi, Arnaldi sotto di un set con Collignon 6-4, 6-7, 5-7. Berrettini batte Comesana al quinto set dopo 5 oreUn Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di slam: dopo Sinner anche Djokovic si arrende, ko col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani, per il passaggio agli ottavi: ... leggo.it

Berrettini eroico al Roland Garros: batte Comesana dopo cinque ore e vola agli ottaviIl romano sfida l'argentino sulla terra rossa del 'cout Simonne-Mathieu' nel match valido per il terzo turno dello Slam parigino: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it