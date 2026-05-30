Dopo una partita di oltre cinque ore, il giocatore italiano ha raggiunto gli ottavi battendo anche l’arbitro Tourte. Durante il match, ha evitato lo sguardo dell’arbitro nel finale, a causa di numerose decisioni ritenute dubbie e di una gestione confusa dei momenti chiave. Tra gli azzurri e la francese si registra una tensione che si riflette nelle controversie in campo. La partita si è conclusa con il successo dell’italiano, nonostante le polemiche sulle decisioni arbitrali.

Faceva caldo per Matteo Berrettini. E non solo da un punto di vista meteorologico, dopo 5 ore e 13 minuti di battaglia contro Francisco Comesana. L’emozione, la gioia, quasi qualche lacrima per l’azzurro, che torna agli ottavi in uno Slam, sono forme di incredibile calore emotivo. Solo un passaggio di questo pomeriggio storico è stato ammantato da un attimo di freddezza: quello del saluto con l’arbitro, Aurelie Tourte. Matteo ha ovviamente stretto la mano al direttore di gara francese, ma evitando di incrociare il suo sguardo, volontariamente. A causa di alcuni episodi rivedibili nel quinto set. Una mancanza di polso di ferro di Tourte, che lascia perplesso l’azzurro: Comesana infatti a metà parziale rientra negli spogliatoi per problemi di stomaco (“sta per farsela addosso”, dice il fisioterapista), chiedendo un medical timeout. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Berrettini batte anche l'arbitro Tourte. Ecco perché tra gli azzurri e la francese non scorre buon sangue

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