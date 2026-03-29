Turpin arbitro Bosnia Italia | i precedenti del fischietto francese contro gli azzurri Un ‘fantasma’ e tre buone notizie come è andata

L’arbitro francese Turpin è stato assegnato alla partita tra Bosnia e Italia. Sono stati registrati alcuni precedenti che coinvolgono il fischietto francese e la nazionale italiana, tra cui un precedente in cui Turpin ha diretto una sfida internazionale. Si segnalano inoltre tre situazioni che hanno portato a decisioni favorevoli o sfavorevoli per l’Italia in precedenti incontri arbitrali di Turpin.

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