Gli azzurri sono arrivati alla fase decisiva dei playoff mondiali, con una finale da giocare per ottenere un biglietto per il torneo. La squadra italiana si prepara alla partita che determina la qualificazione, mentre la Bosnia si presenta come avversaria in questa sfida cruciale. La partita si svolgerà tra pochi giorni e deciderà se l'Italia potrà partecipare alla competizione internazionale.

Il primo passo è stato fatto, ma ora c'è da completare l'opera. E non un opera da niente: dopo le mancate partecipazioni alle edizioni 2018 e 2022, l'Italia ha finalmente la grande occasione per tornare a giocare un Mondiale. Bisognerà però vincere in Bosnia, su un campo caldissimo come quello di Zenica, nella finalissima di martedì. Un match da dentro o fuori: scopriamo allora come cambiano le quote dell'Italia ai Mondiali 2026 sulle lavagne dei principali siti di scommesse. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Il successo contro l'Irlanda del Nord firmato dalle reti di Tonali e Kean e il contemporaneo passaggio del turno del Bosnia, vittoriosa sul Galles nell'altra semifinale, cambiano le quote rilasciate dai principali operatori di scommesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, ora la Bosnia: ecco perché crollano le quote per gli azzurri al Mondiale

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