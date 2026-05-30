Berlusconi è stato il primo a capire il potenziale televisivo del calcio europeo

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, un imprenditore ha intuito il potenziale televisivo del calcio europeo. Questa intuizione ha portato a strategie di trasmissione e accordi che hanno rivoluzionato la visibilità dello sport in TV. Le decisioni prese in quel periodo hanno influenzato il modo in cui le partite vengono trasmesse e monetizzate. Nessuna altra figura ha avuto un ruolo così determinante nel plasmare il calcio come prodotto televisivo in quegli anni.

Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta sembrava che il mondo esistesse solo come una serie di enormi cambiamenti: dai confini alla tecnologia, passando per le monete e gli equilibri politici globali, tutto si stava trasformando. Persino le canzoni coglievano questo aspetto, tanto che Wind of change del gruppo tedesco Scorpions divenne il simbolo musicale della caduta del Muro di Berlino e della dissoluzione dell’Unione Sovietica. Più che mutamenti radicali, si stavano verificando dei passaggi di stato, quando cioè la materia, sottoposta a cambi di pressione e temperatura, subisce una trasformazione fisica, un «passaggio», appunto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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