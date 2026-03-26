A Monza il primo caso europeo di aviaria ecco come è stato individuato | Merito del Covid

A Monza è stato identificato il primo caso europeo di aviaria H9N2. L’individuazione è avvenuta grazie a un'operazione coordinata tra gli ospedali lombardi, che ha permesso di isolare e gestire il virus in tempi rapidi. La scoperta si è verificata il 26 marzo 2026, e si tratta di un episodio che coinvolge anche riferimenti diretti al ruolo del Covid in questa rilevazione.

Monza, 26 marzo 2026 – Un’ operazione corale a tempo di record ha portato gli ospedali lombardi a individuare e gestire il virus H9N2. Lo ha spiegato il professor Fausto Baldanti, direttore del Centro regionale malattie infettive (CeReMi) e direttore della clinica di Microbiologia e virologia dell’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia. Dalle prime informazioni fornite dal laboratorio analisi dell’Irccs San Gerardo di Monza, dove è ricoverato il primo paziente accertato in Europa di influenza aviaria H9N2, si è attivato il coordinamento con i l Centro regionale (CeReMi) e in particolare dal Dipartimento di prevenzione (guidato da Danilo Cereda). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Monza il primo caso europeo di aviaria, ecco come è stato individuato: “Merito del Covid” Articoli correlati Influenza aviaria H9: individuato in Lombardia il primo caso europeoUn caso isolato, monitorato con tempestività e gestito secondo protocolli rigorosi: è questo il quadro delineato dalle autorità sanitarie lombarde... In Lombardia è stato individuato il primo caso europeo di influenza H9È stato identificato in Lombardia il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9.