Il Brighton ha annunciato un investimento di 90 milioni di euro per la costruzione di uno stadio esclusivamente dedicato al calcio femminile, situato al Bennett's Field. L’obiettivo è completare l’impianto entro il 2030, con l’intenzione di diventare il primo stadio europeo dedicato alle calciatrici. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nel settore, puntando a creare un impianto specifico per le esigenze del calcio femminile.

? Cosa sapere Il Brighton investirà 90 milioni di euro per uno stadio femminile al Bennett's Field.. L'inaugurazione nel 2030 mira a creare il primo impianto europeo dedicato alle calciatrici.. Il Brighton & Hove Albion investirà tra gli 80 e i 90 milioni di euro per erigere il primo stadio in Europa dedicato esclusivamente al calcio femminile, con un’inaugurazione prevista per la stagione sportiva 203031. La società inglese ha ufficializzato un progetto senza precedenti nel continente, basato sul concetto di una struttura interamente progettata per le atlete. Mentre negli Stati Uniti esistono già realtà come il CPK Stadium del Kansas City o il nuovo impianto del Denver Summit, il club britannico punta a colmare un vuoto architettonico e funzionale nel europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brighton sfida il calcio: primo stadio europeo solo per le donne

Notizie correlate

Leggi anche: Rivoluzione a Brighton: nasce il primo stadio europeo per il calcio femminile

Brighton, che rivoluzione: arriva il primo stadio d'Europa per la squadra femminileC’è un angolo di costa inglese dove il futuro del calcio femminile sta prendendo forma in cemento e acciaio.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sarà del Brighton il primo stadio per il calcio femminile in Europa; Rosenior: il momento no del Chelsea è responsabilità mia; Dove vedere Inter-Como e tutto lo sport in tv del 21 aprile 2026; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky.

Rivoluzione a Brighton: nasce il primo stadio europeo per il calcio femminileIl Brighton & Hove Albion realizzerà un impianto da almeno 10mila posti, progettato da zero e pensato per le atlete e un pubblico diverso: servizi calibrati, spazi più ampi e una nuova idea di comunit ... quotidiano.net

Kadioglu, pagelle super nel BrightonIl turco, 26 anni, è uno dei migliori terzini sinistri della Premier: il club di Tony Bloom l’ha acquistato nel 2024 per 30 milioni ... corrieredellosport.it

Le assenze di Cole Palmer e Joao Pedro annunciate su X prima della sfida contro il Brighton - facebook.com facebook