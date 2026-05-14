Allegri e Ibrahimovic non si parlano | lite dopo Napoli-Milan poi telefonate a calciatori e Cassano

Dopo la partita Napoli-Milan, si parla di un'accesa lite tra il tecnico e l'attaccante. Da allora, Allegri e Ibrahimovic non si sarebbero più scambiati parole in modo diretto. Tuttavia, nelle ore successive, sarebbero state fatte alcune telefonate a calciatori e a una ex calciatrice, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle conversazioni. La situazione sembra aver portato a una rottura nei rapporti tra i due protagonisti.

Il rapporto tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic sarebbe ormai ai minimi: dopo la lite seguita a Napoli-Milan i due non si parlerebbero più. Sullo sfondo le telefonate di Ibra ad alcuni calciatori, i contatti con Cassano e un Milan spaccato anche a livello societario.🔗 Leggi su Fanpage.it

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