Benitez si candida al ruolo di ct dell’Italia | Mi piacerebbe L’idea di diventare commissario tecnico è molto intrigante

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Spagnolo Benitez ha annunciato la sua disponibilità a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L’ex allenatore di Inter e Napoli ha dichiarato che l’idea di assumere quel ruolo lo interessa molto e non ha escluso di candidarsi per sostituire Gattuso. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un suo incarico.

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di Francesco Spagnolo Benitez si candida al ruolo di ct dell’Italia. L’ex Inter e Napoli non ha assolutamente chiuso a prendere il posto di Gattuso. Le sue parole. Il futuro della panchina azzurra potrebbe tingersi di una suggestione internazionale dal sapore familiare. Il nome di Rafa Benitez torna a circolare con forza nel panorama calcistico italiano, e non per una semplice voce di corridoio. L’ex tecnico di Inter e Napoli, reduce dall’esperienza sulla panchina del Panathinaikos, ha espresso chiaramente il suo desiderio di rimettersi in gioco ai massimi livelli, strizzando l’occhio alla FIGC. Durante una recente intervista rilasciata a Sky Sport, l’allenatore spagnolo non ha nascosto le proprie ambizioni, commentando i rumors che lo accosterebbero alla Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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