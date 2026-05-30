Francesco Spagnolo Benitez ha annunciato la sua disponibilità a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L’ex allenatore di Inter e Napoli ha dichiarato che l’idea di assumere quel ruolo lo interessa molto e non ha escluso di candidarsi per sostituire Gattuso. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su un suo incarico.

di Francesco Spagnolo Benitez si candida al ruolo di ct dell’Italia. L’ex Inter e Napoli non ha assolutamente chiuso a prendere il posto di Gattuso. Le sue parole. Il futuro della panchina azzurra potrebbe tingersi di una suggestione internazionale dal sapore familiare. Il nome di Rafa Benitez torna a circolare con forza nel panorama calcistico italiano, e non per una semplice voce di corridoio. L’ex tecnico di Inter e Napoli, reduce dall’esperienza sulla panchina del Panathinaikos, ha espresso chiaramente il suo desiderio di rimettersi in gioco ai massimi livelli, strizzando l’occhio alla FIGC. Durante una recente intervista rilasciata a Sky Sport, l’allenatore spagnolo non ha nascosto le proprie ambizioni, commentando i rumors che lo accosterebbero alla Nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Benitez si candida al ruolo di ct dell’Italia: «Mi piacerebbe. L’idea di diventare commissario tecnico è molto intrigante»

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