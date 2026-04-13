Cesc Fabregas ha dichiarato che un giorno gli piacerebbe allenare la nazionale italiana. La sua risposta è arrivata in seguito a una domanda sul possibile ruolo di commissario tecnico della squadra nazionale. Il calciatore spagnolo ha espresso il desiderio di intraprendere questa strada in futuro, senza specificare un periodo preciso o ulteriori dettagli. La sua affermazione ha attirato l'attenzione di chi segue il mondo del calcio.

“Allenare l’Italia? Un giorno, magari“. Così Cesc Fabregas a chi gli chiedeva se gli sarebbe piaciuto diventare Ct della Nazionale. “Adesso però, come dico sempre, sono troppo allenatore – ha proseguito – Voglio essere tutti i giorni in campo allenando i giovani, facendoli imparare, preparare partita dopo partita”. “Essere allenatore della Nazionale, penso che in questo momento per me sia un po’ noioso“, ha concluso. Figc, Buonfiglio: "Malagò e Abete? Rispetto la volontà di chi si è espresso" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Italia, Fabregas: "Io Ct? Un giorno mi piacerebbe"

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