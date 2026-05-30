Rafa Benitez ha commentato la decisione di De Laurentiis di affidare la panchina del Napoli ad Allegri, definendo il presidente “furbo” e sottolineando che sa che l’allenatore ha l’esperienza giusta. L’ex tecnico del Napoli ha parlato da Budapest ai microfoni di Sky Sport, senza aggiungere ulteriori dettagli. La dichiarazione si concentra sulla percezione di un’astuzia nella scelta di Allegri come tecnico del club.

È arrivata anche la benedizione di uno degli allenatori più importanti della storia recente del Napoli: Rafa Benitez, che, intervenuto da Budapest ai microfoni di Sky Sport, ha così commentato la scelta di De Laurentiis di affidare la panchina azzurra ad Allegri. Le parole di Benitez. Benitez (Photo by Paul ELLIS AFP) “I tecnici spagnoli stanno facendo molto bene a livello europeo, credo che si possa arrivare a una finale tra due squadre con grande ritmo e intensità. Se l’Arsenal modificasse un po’ l’atteggiamento mostrato nella gara persa contro il Psg, sarebbe una sfida molto interessante sia tatticamente che per lo spettacolo”. Dopo la sua recente esperienza in Grecia, quale sarà il suo prossimo incarico? “Per il momento sono in attesa, ho appena concluso l’esperienza in Grecia e valuto eventuali occasioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Benitez: “De Laurentiis è furbo, sa che Allegri ha l’esperienza giusta”

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