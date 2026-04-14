So Foot sfotte De Laurentiis | A 76 anni lui sì che sa come attrarre i giovani…

L'intervista rilasciata dal presidente del Napoli al New York Times ha attirato l'attenzione anche fuori dall’Italia. Durante l'intervista, sono state fatte dichiarazioni che hanno suscitato commenti sui social, tra cui una frase rivolta a De Laurentiis, che ha compiuto 76 anni, e sulla sua capacità di attrarre i giovani. La discussione si è concentrata sui modi diversi di gestione e comunicazione del dirigente.

“Aurelio De Laurentiis non è un presidente come gli altri, episodio 8597”. L’intervista al New York Times del presidente del Napoli non è passata inosservata nemmeno all’estero. La rivista francese So Foot lo sfotte un po’, nelle sue uscite sulla rivoluzione regolamentare. Giò dal titolo: “A 76 anni lui sì che sa come avvicinare i giovani al calcio”. Si riferisce ai suoi vecchi cavalli di battaglia, il tempo effettivo, le troppe interruzioni, niente più cartellini e meno fuorigioco. So Foot chiude con un commento sarcastico: “Non è che dovremmo fargli conoscere la pallamano?” L'articolo So Foot sfotte De Laurentiis: “A 76 anni lui sì che sa come attrarre i giovani.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - So Foot sfotte De Laurentiis: “A 76 anni lui sì che sa come attrarre i giovani…” Napoli, De Laurentiis rivela: «McTominay è come un attore, ha una personalità pazzesca. Ho incontrato tante persone in 22 anni di calcio e lui…»Calciomercato Inter, futuro scritto per Bastoni: prima lo Scudetto e poi la partenza per Barcellona? Svelata la strategia del difensore e il piano... Leggi anche: Diego Maradona junior: "Se il Napoli chiama, vado anche gratis. De Laurentiis lo sa"