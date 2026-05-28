Allegri nuovo allenatore del Napoli dopo che De Laurentiis ha cambiato idea su Italiano | il retroscena

Aurelio De Laurentiis ha scelto di affidare la panchina del Napoli a Massimiliano Allegri, lasciando da parte la decisione iniziale di mantenere Italiano. La svolta è avvenuta dopo una revisione della posizione dell’allenatore, con il presidente che ha cambiato idea. La decisione è stata comunicata ufficialmente e porterà Allegri a guidare la squadra nella prossima stagione. La scelta ha sorpreso molti osservatori e addetti ai lavori.

La virata decisiva e finale da parte di Aurelio De Laurentiis su Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli del dopo Conte ha sorpreso molti. Ma dietro alla scelta del Presidente ci sono stati i troppi tentennamenti di Italiano che era stato precedentemente contattato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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È FATTA, ALLEGRI ALLENATORE DEL NAPOLI: SITUAZIONE, SENTENZE, MISTERO ITALIANO E SFOGO!

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