A Benevento, i controlli sull’edilizia sono stati intensificati e sono in corso ispezioni ambientali nel settore del biometano. Le autorità stanno verificando le pratiche edilizie autocertificate, con sanzioni che variano da multe a eventuali ordini di demolizione per chi rispetta le norme in modo irregolare. Le verifiche coinvolgono sia le costruzioni che le attività di gestione ambientale legate al biometano.

? Punti chiave Quali sanzioni rischiano i cittadini con pratiche edilizie autocertificate irregolari?. Perché l'Arpac e i Carabinieri hanno ispezionato l'impianto di San Domenico?. Chi dovrà valutare la conformità ambientale della produzione di biometano?. Come cambierà il Benevento Calcio dopo la promozione in Serie B?.? In Breve Prefetto Raffaela Moscarella guida celebrazioni 80° anniversario Fondazione in Piazza Castello. Incontro CLAAI ore 11:00 su ciclo rifiuti presso sala riunioni locale. Staff tecnico Benevento Calcio guidato da Antonio Floro Flores pianifica ritiro estivo. Ispezione Arpac e Carabinieri Forestali in contrada San Domenico su impianto biometano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento: stretta sull’edilizia e ispezioni ambientali al biometano

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