Nell’area nord di Benevento sono stati segnalati miasmi. I consiglieri comunali di opposizione hanno presentato un’interrogazione chiedendo chiarimenti sull’impianto di biometano presente nella zona. La richiesta mira a ottenere informazioni sulle cause e sulla gestione dei cattivi odori percepiti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi o risposte da parte delle autorità competenti. La questione rimane aperta in attesa di chiarimenti ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti I consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna, Francesco Giuseppe Farese, Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Angelo Miceli hanno presentato un’interrogazione consiliare, a risposta scritta e orale, per chiedere chiarimenti urgenti sulle persistenti problematiche ambientali e igienico-sanitarie segnalate dai residenti dell’area nord della città in relazione ai miasmi provenienti dall’impianto di biometano situato tra Benevento e Pesco Sannita. Negli ultimi giorni numerosi cittadini delle contrade e dei quartieri interessati hanno denunciato la presenza continua di odori nauseabondi e fortemente molesti, tali da compromettere la qualità della vita, la vivibilità delle abitazioni e la normale fruizione degli spazi aperti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Miasmi nell’area nord di Benevento, l’opposizione presenta interrogazione: “Serve chiarezza immediata sull’impianto di biometano”

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