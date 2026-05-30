Le squadre Under 15 e Under 16 del Benevento sono uscite ai quarti di finale della poule scudetto di serie C. Entrambe sono state eliminate all’Avellola dopo due partite intense e segnate da diverse occasioni sfumate. Le gare sono state combattute, ma nessuna delle due formazioni è riuscita a passare il turno. La stagione per le giovanili si ferma ai quarti, con le squadre che non sono andate oltre questa fase.

Tempo di lettura: 2 minuti Termina ai quarti di finale della poule scudetto di serie C il cammino delle formazioni Under 15 e Under 16 del Benevento, entrambe eliminate all’Avellola al termine di due sfide combattute e caratterizzate da tanta sfortuna. La prima a scendere in campo è stata l’Under 16, fermata sullo 0-0 dal Sorrento dopo la sconfitta per 1-0 dell’andata. Dopo un brivido iniziale provocato da Fiore, che sfiora il vantaggio per i rossoneri, è il Benevento a prendere in mano la partita. I giallorossini vanno più volte vicini al gol con Biancolino, Schettino e soprattutto Calabria, la cui conclusione viene respinta sulla linea da un difensore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, settore giovanile: si fermano ai quarti Under 15 e Under 16

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