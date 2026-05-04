Settore Giovanile Under 16 ’corsara’ Sconfitta per l’Under 15

Nel primo turno degli ottavi di finale per il campionato nazionale, le squadre giovanili dell’Empoli hanno affrontato le rispettive partite. L’Under 16 ha ottenuto una vittoria importante, mentre l’Under 15 ha subito una sconfitta. La sfida si è disputata in una giornata di incontri ufficiali, con le squadre che si sono affrontate sul campo per avanzare nella competizione.

Andata degli ottavi di finale per il titolo nazionale dolce amara per le due compagini dell’ Empoli impegnate. Un successo e una sconfitta, infatti, il bilancio di Under 16 e Under 15, entrambe impegnate in trasferta. Partiamo dai più grandi, che hanno espugnato Cesena con il risultato di 2-1. Ad aprire le marcature al 30’ del primo una perla assoluta di Di Pede, che si destreggia bene al limite dell’area, salta altri due avversari entrando in area di rigore e da posizione leggermente defilata trafigge il portiere locale con un ’chirurgico diagonale. Prima dell’intervallo arriva la risposta del Cesena ad opera di Mazzi, ma al 13’ della ripresa ci pensa Mantovani a regalare un prezioso successo esterno alla squadra di mister Polverini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore Giovanile. Under 16 ’corsara’. Sconfitta per l’Under 15 Notizie correlate Settore giovanile. Under 17 e 15 super. Sconfitta l’Under 16Week-end dolce amaro per gli altri tre team maggiori del vivaio dell’Empoli, con Under 17 e Under 15 che dilagano, mentre l’Under 16 subisce una... Leggi anche: Settore giovanile. Under 17 a valanga. Ottavi ’scudetto’ per Under 16 e 15 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Settore Giovanile: U17, U16 e U15 si preparano alla post-season; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; Scheda squadra Union Brescia; Il weekend delle giovanili. Settore giovanile Sampdoria, stagione di crescita per i giovani blucerchiati! Il punto della situazioneSettore giovanile Sampdoria, stagione da ricordare per i giovani blucerchiati! Adesso si tirano le somme: il punto Il vivaio della Sampdoria chiude l’annata con un bilancio decisamente incoraggiante. sampnews24.com Settore giovanile. Netto successo per Under 17 e 15. Pareggia l’Under 16Sfiorato l’en plein nella trasferta calabrese delle tre maggiori formazioni Under del settore giovanile dell’Empoli: due vittorie e un pari con un solo gol al passivo è il bilancio dei match di Under ... lanazione.it Risultati settore giovanile - Under 15 COSENZA - CAVESE 2-1 SANTANA ONORATO Sì chiude con una vittoria il campionato Under 15, in rete Santana e Onorato. Un grazie a Mister Garofalo e Mister Marozzo che si sono avvicendati durante il campio - facebook.com facebook #Allegri: "Il #Milan l'anno prossimo avrà in rosa #Torriani, #Bartesaghi, #Comotto, #Camarda e #Gabbia. Significa che è stato fatto un ottimo lavoro a livello giovanile". Tutti figli di #Milanello, i Nostri ragazzi. E quando ci sono questi profili io dormo felice. E il mi x.com