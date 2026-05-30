Le squadre Under 15 e 16 del Benevento sono state eliminate ai quarti di finale. La difesa del Sorrento ha impedito loro di segnare, mentre la porta del Monopoli è stata protagonista di alcune parate decisive. Nessun gol è stato segnato nelle rispettive partite. Le partite si sono concluse con vittorie per le squadre avversarie, interrompendo il cammino dei giovani calciatori sanniti.

? Domande chiave Come ha fatto la difesa del Sorrento a negare il gol?. Perché la porta del Monopoli è sembrata quasi stregata?. Chi sono i giocatori che hanno tenuto in vita le speranze?. Cosa deve cambiare nel settore giovanile per trasformare il talento?.? In Breve Under 16: tiro di Calabria deviato sulla linea e parate decisive di Porcelli.. Under 15: gol di De Vito al 38' e traversa di Mirra contro Monopoli.. Carrassi segna per il Monopoli al decimo minuto della sfida Under 15.. Sconfitte d'andata per 1-0 contro Sorrento e Monopoli bloccano il percorso giallorosso.. Il sogno si ferma all’Avellola: sfortuna e rincorse senza esito per le giovanili del Benevento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento giovanili: il destino blocca Under 15 e 16 ai quarti

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