Giovanili spalline Pareggia l’under 16 l’under 15 è finalista

Nell’ultimo fine settimana di marzo, l'Under 16 ha affrontato in casa l'Acli San Luca in una sfida valida per il campionato interprovinciale, terminata con un pareggio. Contestualmente, l'Under 15 ha centrato la qualificazione alla finale del torneo. Le partite si sono svolte nel rispetto del calendario stabilito e sono state disputate senza particolari incidenti.

Nell’ultimo week-end di marzo, l’ U16 spallina ospitava l’ Acli San Luca, scontro al vertice del campionato interprovinciale. La gara del Centro Fabbri è terminata sul risultato di 1-1, gol di Travagli per il San Luca e Trapella per l’ Ars et Labor. I ragazzi di mister Querzola rimangono primi ad un punto sui rossoblù, che hanno però una partita in più. Domenica 12 aprile, sul campo del Cus, partita importantissima nonchè penultima di campionato. Domenica scorsa sono iniziate anche le fasi finali per il titolo di campione provinciale categoria U15. Nel quadrangolare tra le prime due classificate di ogni girone, la Spal ospitava la X Martiri in una partita molto complicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanili spalline. Pareggia l’under 16, l’under 15 è finalista Articoli correlati Torino Juventus Under 15 1-1 LIVE: Partemi pareggia i conti!Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus,... Leggi anche: Giovanili. L’Under 16 di Ausanio e Chiappelli chiude la regular season da leader