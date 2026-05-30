Belvedere Vodka e Formula 1 la nuova F1 Edition trasforma la velocità in lusso

Notizia in breve

Belvedere Vodka ha lanciato una nuova edizione limitata dedicata alla Formula 1. La bottiglia presenta un design raffinatissimo ispirato alle corse e al mondo delle auto di lusso. La produzione è limitata e già disponibile sul mercato. La collaborazione tra il marchio di vodka e la Formula 1 si traduce in una confezione esclusiva, pensata per appassionati e collezionisti. La bottiglia si distingue per dettagli eleganti e un’immagine che richiama velocità e prestigio.