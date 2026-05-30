Belvedere Vodka e Formula 1 la nuova F1 Edition trasforma la velocità in lusso
Belvedere Vodka ha lanciato una nuova edizione limitata dedicata alla Formula 1. La bottiglia presenta un design raffinatissimo ispirato alle corse e al mondo delle auto di lusso. La produzione è limitata e già disponibile sul mercato. La collaborazione tra il marchio di vodka e la Formula 1 si traduce in una confezione esclusiva, pensata per appassionati e collezionisti. La bottiglia si distingue per dettagli eleganti e un’immagine che richiama velocità e prestigio.
Belvedere Vodka e Formula 1 oggi parlano la stessa lingua, quella del lusso contemporaneo, dell’estetica globale e delle esperienze costruite per essere desiderate, prima ancora che vissute. La Formula 1 contemporanea non è più soltanto una competizione automobilistica. È diventata un immaginario. Un ecosistema culturale dove convivono velocità, cinema, moda, architettura, nightlife e lusso estremo. I Gran Premi non iniziano più soltanto al semaforo verde e non finiscono alla bandiera a scacchi. Continuano nelle terrazze illuminate di Monaco, nei rooftop di Singapore, nelle suite sospese sopra Las Vegas, nei corridoi ovattati del Paddock Club. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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