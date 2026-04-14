Agostino Perrone a Milano per la mostra Martini Icons con Belvedere Vodka

Dal 14 al 19 aprile a Milano, la mostra Martini Icons sarà aperta al pubblico, presentando un percorso fotografico promosso da Belvedere Vodka. L’esposizione mette in mostra immagini che raccontano l’evoluzione del marchio e il suo legame con il mondo della moda e dello stile. L’evento si svolge in una sede dedicata, con accesso libero durante i giorni di apertura.

Ed è proprio al Martini — come cocktail e come simbolo culturale — che si ispira Martini Icons, la mostra fotografica che Belvedere Vodka porta a Milano dal 14 al 19 aprile negli spazi di Casa Sofia. Un percorso visivo che non racconta solo un drink, ma tutto ciò che gli ruota attorno: stile, cinema, ritualità, costume. Autore delle opere esposte è Agostino Perrone, fotografo comasco, maestro della mixology internazionale e Director of Mixology del leggendario Connaught Bar di Londra. Ex studente di ragioneria «un po’ ribelle», come si definisce, cresciuto con una fame di mondo che lo ha portato a diventare uno dei bartender più influenti della sua generazione.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Agostino Perrone a Milano per la mostra Martini Icons con Belvedere Vodka Leggi anche: Arte, “100 foto per ereditare il mondo” la mostra al museo ‘Carlo Maria Martini’ di Milano Alla Reggia la mostra “Poesia Visiva” dedicata a Stelio Maria MartiniNelle sale Maria Amalia e Maria Carolina dell’Archivio Storico di Stato presso la Reggia di Caserta è stata inaugurata la mostra “Poesia Visiva”, un...