Gucci accelera in F1 con Alpine | il lusso sfida la velocità pura
Gucci entra in Formula 1 collaborando con Alpine, portando il suo stile nel mondo della velocità. La collezione di moda di Maria Grazia Chiuri presenta un sistema modulare, con pezzi che si combinano e si trasformano. La partnership tra il marchio di lusso e la team di F1 mira a unire estetica e tecnologia, dando vita a un look distintivo in un ambiente di alta performance.
? Punti chiave Come influenzerà l'estetica Gucci le prestazioni tecniche in pista con Alpine?. Cosa nasconde la nuova collezione modulare di Maria Grazia Chiuri?. Come trasforma il progetto Ventaglio l'arte in supporto per il Kenya?. Dove si sposteranno i nuovi hub esclusivi di JW Anderson in Asia?.? In Breve Maria Grazia Chiuri presenta collezione Fendi Cruise 2027 con tema albero della vita.. Gala Rotelli trasforma otto cabine Bagno Costanza a Forte dei Marmi entro agosto 2026.. JW Anderson apre nuovi spazi esclusivi a Hong Kong e Shanghai da aprile 2026.. Progetto Ventaglio sostiene Women-Led Innovation Challenge UNICEF per donne in Kenya.. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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