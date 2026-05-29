Gucci accelera in F1 con Alpine | il lusso sfida la velocità pura

Notizia in breve

Gucci entra in Formula 1 collaborando con Alpine, portando il suo stile nel mondo della velocità. La collezione di moda di Maria Grazia Chiuri presenta un sistema modulare, con pezzi che si combinano e si trasformano. La partnership tra il marchio di lusso e la team di F1 mira a unire estetica e tecnologia, dando vita a un look distintivo in un ambiente di alta performance.