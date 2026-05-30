Belle e Sebastien – L’avventura continua | quello che sappiamo del film su Italia 1

Belle e Sebastien – L’avventura continua: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 30 maggio 2026, su Italia 1 va in onda Belle e Sebastien – L’avventura continua. Si tratta del sequel di Belle e Sebastien uscito nel 2015 e diretto da Christian Duguay. Come il precedente, anche questo è tratto dalla serie di romanzi di Cecile Aubry. Scopriamo la trama e il cast. Trama. Si parte dalla trama, ambientata nel 1945. La guerra è finita e Sebastien adesso va a scuola a Saint Martin in compagnia di Belle e Cesar. Attende il ritorno di Angelina dal fronte ma, prima di rientrare in Francia, il suo aeroplano precipita e pare che non ci siano superstiti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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