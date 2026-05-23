Belle e Sebastien | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, 23 maggio 2026, alle ore 21, va in onda su Italia 1 il film “Belle e Sebastien”. La pellicola racconta la storia di un ragazzo e del suo cane in un paesaggio montano. La trama si concentra sulle loro avventure e sui legami tra i personaggi. Il cast include attori noti, e la trasmissione sarà disponibile in diretta televisiva.

Belle e Sebastien: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 23 maggio 2026, alle ore 21.30 su Italia 1 va in onda il film Belle e Sebastien, film del 2013 diretto da Nicolas Vanier, uscito nelle sale italiane nel 2014. È il primo di una serie di tre film, tratti dai romanzi di Cécile Aubry. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Alpi Francesi, 1943. Sébastien è un bambino orfano di otto anni che vive con l’anziano pastore César, una sorta di nonno adottivo per il piccolo, e la nipote di questi, Angélina, particolarmente protettiva verso Sébastien. L’insolita famigliola vive nel piccolo villaggio di Saint-Martin-de-Queyrières, i cui abitanti, nonostante l’occupazione tedesca, organizzano segretamente il passaggio in Svizzera degli esuli ebrei. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Belle e Sébastien in formato iperrealistico + cover

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