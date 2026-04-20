Un film ispirato a Elden Ring è in fase di sviluppo, con l’annuncio ufficiale da parte dei produttori. La produzione sarà diretta da Alex Garland, noto per alcuni lavori cinematografici, mentre la data di uscita è fissata per il 3 marzo 2028. Bandai Namco Entertainment e A24 sono coinvolte nella realizzazione del progetto, che mira a portare sul grande schermo il successo del videogioco.

Il fenomeno di Elden Ring è pronto a conquistare anche il cinema. Dopo il successo globale del videogioco, Bandai Namco Entertainment e A24 hanno ufficialmente annunciato l’adattamento live-action diretto da Alex Garland, che arriverà nelle sale il 3 marzo 2028. Il progetto si presenta già come uno degli eventi cinematografici più attesi dei prossimi anni, anche grazie alla scelta di girare il film in formato IMAX e a un cast di altissimo livello. Indice. Elden Ring: quando esce il film. Il cast del film di Elden Ring. Alex Garland alla regia. Cos’è Elden Ring: il successo del videogioco. Un adattamento molto atteso. Elden Ring: quando esce il film.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Elden Ring film: uscita, cast e tutto quello che sappiamo sul film di Alex Garland

Notizie correlate

Werwulf, riprese concluse: tutto quello che sappiamo sul film con Lily-Rose DeppDopo aver riportato al cinema Nosferatu, Robert Eggers ha completato le riprese del suo film incentrato su un'altra figura classica della letteratura...

Super Mario Galaxy – Il Film: tutto quello che sappiamo, tra le galassie sfavillantiQuando le luci si abbassano e la musica di Koji Kondo riempie la sala, gli spettatori si lasciano trasportare dall’avventura di Mario tra galassie,...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Un artista di Capcom crede che Elden Ring regga graficamente contro Crimson Desert perché stimola l'immaginazione del giocatore; Il Trono di Spade arriva al cinema: annunciato un film su Aegon il conquistatore; Bloodborne diventerà un film animato; Bloodborne diventerà ufficialmente un film d’animazione vietato ai minori.

Il film di Elden Ring ha una data di uscita e il cast completo: sarà girato in IMAXBandai Namco, FromSoftware e A24 hanno annunciato qual è la data di uscita nelle sale cinematografiche del film di Elden Ring: sappiamo anche quale sarà il cast e che la pellicola sarà girata in IMAX. multiplayer.it

Elden Ring, ci siamo: annunciato cast completo e data d'uscita del film live-action!Ecco tutto quello che dovete sapere sull'attesissimo film live-action di Elden Ring scritto e diretto da Alex Garland. cinema.everyeye.it

Lo avete mai incontrato questo boss in Elden Ring - facebook.com facebook