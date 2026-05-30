Bellano si sveglia più ricca Il boom del turismo è oro

A Bellano circa 600 residenti, pari al 15% della popolazione, sono diventati più ricchi grazie all’aumento del turismo. La crescita economica ha coinvolto anche il 25% dei residenti di un’altra fascia di età o categoria, contribuendo a un incremento generale del reddito locale. La variazione si riflette in un miglioramento delle condizioni di vita di alcune famiglie e in una maggiore attività economica nel settore turistico e dei servizi.

Boom economico a Bellano. Circa 600 bellanesi sono più ricchi. Sono tanti: il 15% dei circa 3.300 residenti e il 25% dei circa 2.400 che pagano le tasse nel piccolo borgo in riva al lago. Lo indicano le statistiche elaborate dai funzionari del Ministero dell’Economia e lo dicono anche i contabili dei Servizi Economici finanziari comunali. Nelle casse municipali sono entrati 40mila euro di addizionale comunale Irpef extra non preventivati, rispetto ai 50mila euro in più già previsti proprio in seguito all’aumento pregresso degli incassi dell’addizionale locale sull’Imposta sul reddito delle persone fisiche, nonostante sia stata abbassata. I... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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