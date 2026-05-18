Il boom del turismo a Roma non si ferma | i turisti aumentano anche dopo il Giubileo

Il numero di visitatori a Roma continua a crescere, confermando una tendenza positiva che va oltre il periodo del Giubileo. Non si tratta di un semplice effetto temporaneo legato all’evento religioso, ma di un aumento costante delle presenze nella città nel corso degli ultimi mesi. Questa crescita si riflette nell’affluenza alle attrazioni principali e nelle prenotazioni alberghiere, segnando una fase di espansione stabile nel settore turistico romano.

Non si tratta dell’onda lunga del Giubileo. La crescita del turismo a Roma è ormai una costante che non sembra incontrare battute d’arresto. Così, dopo i record del 2025, la Capitale continua a far registrare dati in aumento.Aumentano i turisti a Roma Oggi, lunedì 18 maggio, è stata presentata la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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