A Bellano si registra un aumento costante dei visitatori, con circa 60.000 presenze nel 2023 e una previsione di 85.000 nel 2024, arrivando a 100.000 nel 2025. Tuttavia, le autorità locali sottolineano che la crescita del turismo porta con sé anche alcuni disagi, e invitano a considerare attentamente gli effetti di questa espansione oltre ai numeri. La regione si confronta con le sfide di gestire un flusso di visitatori in continua crescita.

Bellano (Lecco) – Sessantamila turisti nel 2023, ottantacinquemila nel 2024, centomila nel 2025 e quest’anno probabilmente saranno ancora di più. Tanti, tantissimi, forse troppi per Bellano. Sono trenta volte i nemmeno 3.500 abitanti, concentrati tra l’altro tra la tarda primavera e l’estate. Portano soldi nelle casse municipali e quindi più servizi, è vero: oltre un milione di euro solo dagli ingressi all’Orrido, 300mila euro dall’imposta di soggiorno, i parcheggi a pagamento, più Irpef comunale da commercianti, ristoratori, albergatori, gestori di B&B e case vacanze. Ma portano anche traffico, incidenti, parcheggi pieni, sovraffollamento, che sono l’altra faccia della medaglia dell’overtourism.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bellano, non si vive di solo turismo: “Pensiamo solo a superare i record, ma bisogna tenere conto dei disagi”

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