Belen Rodriguez rompe il silenzio su Vittorio Brumotti | svelata la verità

Belen Rodriguez è stata fotografata recentemente in compagnia di Vittorio Brumotti. Le foto mostrano i due insieme durante la settimana di Sanremo, suscitando molte discussioni tra i media. Non sono state rivelate ulteriori informazioni sulla loro relazione o sui motivi di questa frequentazione. La vicenda ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa, senza che siano stati fatti commenti ufficiali.

Recentemente, Belen Rodriguez è stata beccata in dolce compagnia di Vittorio Brumotti. Secondo alcune voci, i due avrebbero iniziato a frequentarsi durante la settimana di Sanremo. Ma è vero? Sembrerebbe proprio di no. La modella sudamericana ha lasciato intendere che tra lei ed il biker non è in atto alcun flirt. A rivelare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia. Secondo il giornalista, la notizia non sarebbe nient’altro che una fake news. Come prova di ciò, avrebbe la confessione fatta dalla showgirl ad una sua fonte attendibile. Vuoi restare informatoa su tutte le notizie sul Gossip? Clicca qui e segui la nostra pagina IG DailyGossip24! Belen, dunque, non è impegnata con Vittorio; anzi, è felicemente single. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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