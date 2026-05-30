Dopo il ricovero di Belén Rodríguez, sui social sono arrivate molte attestazioni di solidarietà, mentre Efe Bal ha criticato pubblicamente questa reazione, chiedendo: “Perché dovremmo essere solidali con te?”. La discussione si è sviluppata online, con commenti e reazioni che hanno diviso l’opinione pubblica. La vicenda ha attirato l’attenzione per la polarizzazione delle opinioni e le diverse posizioni espresse dagli utenti.

Il recente ricovero di Belén Rodríguez ha acceso un ampio dibattito sui social network, non solo per le condizioni della showgirl ma anche per alcune reazioni pubbliche arrivate nelle ore successive alla diffusione della notizia. Tra queste, quella di Efe Bal è stata senza dubbio la più discussa, visto che la nota opinionista e personaggio televisivo ha pubblicato un messaggio considerato da molti particolarmente duro nei confronti di Belén, scatenando una vera e propria ondata di polemiche online. Facendo un passo indietro, la vicenda ha avuto origine nella mattinata di lunedì 25 maggio, quando Belén Rodríguez è stata soccorsa nel suo appartamento di Milano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belén riceve solidarietà da tutti, ma Efe Bal va controcorrente: “Perché dovremmo essere solidali con te?”

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