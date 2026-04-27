Efe Bal | Chi È la Trans Più Famosa d’Italia nel 2026

Efe Bal, nata a Istanbul nel 1977, è una delle figure più conosciute nel panorama italiano. È una donna transgender che ha attirato l’attenzione pubblica sia per la sua bellezza che per le sue battaglie sociali e politiche. Dopo aver vissuto in Turchia, si è trasferita in Italia, dove ha ottenuto una notevole visibilità. Nel corso degli anni, è diventata un simbolo nel dibattito sui diritti delle persone trans.

Efe Bal, nata a Istanbul nel 1977, è la transessuale italiana più nota e discussa, spesso definita “la più bella” per il suo fisico sinuoso e il viso da bambola. A 15 anni ha compreso il suo orientamento, ispirandosi ai trans di Istanbul, e a 20 è arrivata a Milano grazie a un amico, scegliendo l’Italia invece di Olanda o Francia come suggerito dalla madre protettiva. Da famiglia borghese – padre usuraio, studi privati e un anno all’Università del Bosforo in marketing – ha il passaporto italiano da 15 anni e vive come sex worker, con circa 120 clienti mensili. Alta 1,90 m, con fisico asciutto e longilineo mantenuto con ginnastica, Efe (che significa “Eroe”, Bal “Miele”) appare senza età, “come il vino”.🔗 Leggi su Lawebstar.it

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