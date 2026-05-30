In un episodio trasmesso oggi, una protagonista ha rivolto un’accusa diretta a un’altra, invitandola a mantenere distanza da un personaggio maschile. La scena si concentra su un confronto tra due donne, con una che attacca l’altra per le sue azioni e relazioni. La puntata si presenta ricca di colpi di scena e si concentra sulle tensioni tra i personaggi principali.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 30 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che la confessione di Finn ha turbato molto Steffy, infatti vuole allontanarsi per un po', prima però ha deciso di affrontare Hope dopo quello che ha scoperto. Steffy raggiungerà Hope alla Forrester Creations e la attaccherà duramente dicendole che il tradimento tra le Logan è un istinto ereditario. Le dirà di stare lontana da Finn dopodiché andrà a casa di Bill per affidare la piccola Kelly a Liam. In preda alla rabbia racconterà all'ex marito cosa ha fatto la Logan e lui resterà senza parole. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 30 maggio 2026: Steffy attacca Hope e le dice di stare lontana da Finn

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