Beautiful anticipazioni 29 maggio 2026 | Steffy vuole allontanarsi da Finn Hope assicura…

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 29 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Steffy sarà davvero arrabbiata dopo che Finn le ha confessato di essere stato baciato da Hope durante la festa che si è svolta a casa di Eric. Più volte gli aveva detto che non si fidava di lei ma lui non ha voluto darlo ascolto. La Forrester non dubita della sincerità e dell'amore del marito, anche lei è molto innamorata però la situazione che si è creata la fa soffrire. Steffy infatti chiederà un po' di tempo a Finn, sentirà infatti il bisogno di stare un po' lontana per capire come affrontare ciò che è successo con Hope. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Beautiful Anticipazioni Dal 23 Al 28 Febbraio 2026: Hope perde il controllo!

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