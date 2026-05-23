In un episodio di Beautiful in programma oggi, Finn si confronta con Hope e intende rivelare una verità a Steffy. La puntata promette nuovi colpi di scena, con i personaggi coinvolti in situazioni di tensione. La scena si svolge in un momento di confronto tra Finn e Hope, mentre Finn si prepara a svelare qualcosa importante a Steffy. La puntata sarà trasmessa su Canale 5.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 23 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che il giorno dopo i festeggiamenti a casa di Eric negli uffici della Forrester Creations Hope rivelerà alla madre di essere in crisi. Non le racconterà di aver baciato Finn però ammetterà che non riesce a fare a meno di pensare a lui. Brooke proverà a tranquillizzare la figlia, però le ricorderà che Finn non può essere la soluzione ai suoi problemi sentimentali, soprattutto perché è sposato. Il marito di Steffy chiederà ad Hope di raggiungerlo nel suo ufficio e apparirà furioso dopo che lo ha baciato. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni 23 maggio 2026: Finn affronta Hope, vuole rivelare la verità a Steffy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Beautiful 18-24 maggio 2026: Finn scopre un indizio decisivo su Steffy

Sullo stesso argomento

Beautiful 23-29 maggio 2026: Hope bacia Finn, Steffy furiosaLa settimana di Beautiful in onda dal 23 al 29 maggio su Canale 5 (dal lunedì al sabato alle 13:35, domenica alle 14:00) si apre con un momento di...

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio 2026: Hope si scusa per aver baciato Finn (ma lui decide di raccontare tutto a Steffy)Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful in onda nella settimana dal 23 al 29 maggio? Complice una programmazione 7 giorni su 7, la serie tv...

Beautiful, trame 23 maggio #23maggio #beautiful #anticipazioni x.com

Beautiful: anticipazioni sabato 16 maggio! Luna confessa il suo segreto reddit

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 23 al 29 maggio 2026: Hope si scusa per aver baciato Finn (ma lui decide di raccontare tutto a Steffy)Hope si scusa con Finn, ma lui racconta tutto a Steffy : trame puntate italiane Beautiful in onda dal 23 al 29 maggio su Canale 5. superguidatv.it

Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 maggio 2026: Hope alla deriva, un bacio le costerà troppo caro!Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 maggio 2026. Ecco nel dettaglio le anticipazioni dell'episodio della Soap di Canale5. comingsoon.it