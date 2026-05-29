Gli uomini guidano l’assalto italiano nel beach volley a Cervia, con le coppie Alfieri-Ranghieri in testa. Nella prima giornata del tabellone principale, le coppie italiane hanno ottenuto risultati contrastanti, con alcune che si sono qualificate mentre altre sono state eliminate. La competizione prosegue con le prossime sfide in programma.

Una prima giornata di tabellone principale a due facce per le coppie italiane impegnate nel Future di Cervia, primo dei tre appuntamenti del circuito mondiale sul territorio italiano, In campo maschile l’Italia ha lasciato il segno al Fantini Club, dove la fase a gironi sta delineando il quadro delle squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta. Dopo una giornata di qualificazioni particolarmente positiva, con MarchettoIervolino e UlisseSpadoni capaci di conquistare il pass per il tabellone principale, anche il debutto nei gironi ha regalato indicazioni incoraggianti per gran parte delle coppie azzurre. I riflettori sono puntati soprattutto su AlfieriRanghieri, protagonisti di un percorso impeccabile nella Pool A. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, a Cervia sorridono gli uomini: Alfieri-Ranghieri guidano l’assalto italiano

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