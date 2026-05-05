Be My Sunshine anticipazioni dall’11 al 15 maggio 2026 | Batu sconvolge l’isola Haziran e Poyraz alla prova

Da ilsipontino.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana dall’11 al 15 maggio 2026 di Be My Sunshine si preannuncia ricca di emozioni, con un intreccio di sentimenti, segreti e scelte difficili che metteranno alla prova i protagonisti. Haziran e Poyraz, finalmente uniti, si trovano a vivere i primi momenti da coppia, ma l’ombra di Batu torna a disturbare la serenità appena conquistata. Intanto, sull’isola si intrecciano nuove dinamiche familiari, vecchi rancori e alleanze inaspettate che cambiano il ritmo della narrazione. Cosa succederà tra Haziran e Poyraz ora che Batu è tornato? Quali tensioni esploderanno tra Nehir e sua madre? E fino a che punto Melisa e Alper riusciranno a sostenere la loro farsa? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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