Dieci persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sulla vendita di informazioni riservate. Secondo quanto ricostruito, alcuni agenti di polizia hanno effettuato accessi abusivi a banche dati per ottenere dati su calciatori, imprenditori, artisti e personaggi dello spettacolo. Le informazioni sarebbero state poi vendute dietro pagamento di tariffe stabilite. La vicenda riguarda quindi presunte infiltrazioni illecite all’interno di sistemi informatici e la circolazione di dati sensibili.

«Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie». Lo spiega il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri dando i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale. Ad agire in cambio di soldi - «c'era un tariffario» - erano rappresentanti delle forze dell'ordine che attraverso accessi abusivi compiuti utilizzando le loro password, «esfiltravano dalle banche dati informazioni riservate per rivenderle». I numeri In due anni...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Poliziotti infedeli vendevano informazioni riservate su calciatori e vip, c'era un tariffario». Dieci arresti

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