Poliziotti infedeli vendevano informazioni riservate su calciatori e vip c' era un tariffario Dieci arresti
Dieci persone sono state arrestate nell’ambito di un’indagine sulla vendita di informazioni riservate. Secondo quanto ricostruito, alcuni agenti di polizia hanno effettuato accessi abusivi a banche dati per ottenere dati su calciatori, imprenditori, artisti e personaggi dello spettacolo. Le informazioni sarebbero state poi vendute dietro pagamento di tariffe stabilite. La vicenda riguarda quindi presunte infiltrazioni illecite all’interno di sistemi informatici e la circolazione di dati sensibili.
«Esfiltravano dalle banche dati, attraverso accessi abusivi, informazioni riservate di calciatori, su imprenditori, gente dello spettacolo, cantanti e attori e venduto queste informazioni ad alcune agenzie». Lo spiega il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri dando i dettagli della maxi operazione della Polizia che ha consentito di sgominare una organizzazione criminale. Ad agire in cambio di soldi - «c'era un tariffario» - erano rappresentanti delle forze dell'ordine che attraverso accessi abusivi compiuti utilizzando le loro password, «esfiltravano dalle banche dati informazioni riservate per rivenderle». I numeri In due anni...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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