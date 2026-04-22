Semina il panico in mezzo alla strada poi sputa ai carabinieri | denunciato

Nella tarda mattinata di ieri, un uomo ha provocato scompiglio in via Coroneo, ostacolando il passaggio delle vetture e creando confusione tra i passanti. Dopo aver seminato il panico, ha rivolto insulti e sputi ai carabinieri intervenuti per calmare la situazione. Per questi fatti è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

È stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale l'uomo che nella tarda mattinata di ieri 21 aprile in via Coroneo ha seminato il caos tra le vetture che in quel momento stavano transitando. Il soggetto, infatti, si è posizionato al centro della carreggiata, rischiando di essere.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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