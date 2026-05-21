Spara dei colpi in strada e semina panico tra le persone | paura in città
Qualche sera fa, alcuni cittadini di Merano hanno chiamato i servizi di emergenza per segnalare la presenza di un uomo armato che aveva sparato alcuni colpi in aria lungo le strade della città. La situazione ha generato panico tra le persone presenti, che hanno assistito a quegli spari senza riuscire a capire le intenzioni dell’uomo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la presenza dell’individuo e mettere in sicurezza l’area. La vicenda ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza pubblica in città.
Sono stati momenti di panico quelli di qualche sera fa per alcuni cittadini di Merano che hanno allertato gli operatori della Centrale unica di emergenza per segnalare la presenza di un uomo armato intento ad esplodere alcuni colpi in aria. La chiamata è stata girata ai carabinieri altoatesini. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
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