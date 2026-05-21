Spara dei colpi in strada e semina panico tra le persone | paura in città

Da trentotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche sera fa, alcuni cittadini di Merano hanno chiamato i servizi di emergenza per segnalare la presenza di un uomo armato che aveva sparato alcuni colpi in aria lungo le strade della città. La situazione ha generato panico tra le persone presenti, che hanno assistito a quegli spari senza riuscire a capire le intenzioni dell’uomo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la presenza dell’individuo e mettere in sicurezza l’area. La vicenda ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza pubblica in città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sono stati momenti di panico quelli di qualche sera fa per alcuni cittadini di Merano che hanno allertato gli operatori della Centrale unica di emergenza per segnalare la presenza di un uomo armato intento ad esplodere alcuni colpi in aria. La chiamata è stata girata ai carabinieri altoatesini. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Dà in escandescenza per strada e semina il panico: bloccatoMomenti di tensione nella mattinata a Torrette di Mercogliano, dove un giovane straniero ha aggredito passanti e automobilisti lungo la strada,...

Un altro uomo nudo semina il panico tra le auto e i passanti: fermatoReggio Emilia, 24 aprile 2026 – A distanza di un mese dall’episodio che aveva scosso la città, un altro caso si è verificato ieri sera, poco dopo le...

spara dei colpi inSpara al nipote, ma l'arma si inceppaTenta di uccidere il nipote esplodendo diversi colpi di pistola, ma l’arma si inceppa e la tragedia viene evitata. È quanto accaduto a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove un uomo di 77 ... ilfattovesuviano.it

Brindisi, spara due colpi di pistola contro un'auto dopo un incidente: arrestato 30enne, era in prova ai servizi socialiUn banale incidente terminato con una pistolettata: è successo il 6 aprile a Brindisi, protagonista un 30enne che, dopo le indagini della polizia, è stato arrestato con l'accusa di tentata estorsione ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web