Bassano | nuovo spaccio Latterie Vicentine e Mocellin guida Confcooperative

Nella zona di Bassano, le forze dell’ordine hanno sgominato un nuovo punto di spaccio gestito da Latterie Vicentine e Mocellin. Il quartiere Firenze si trova ora sotto osservazione per possibili riacutizzazioni di attività illecite. La guida di Confcooperative annuncia un impegno per rappresentare i produttori vicentini nei vertici nazionali. Non sono stati comunicati altri dettagli su eventuali arresti o sequestri.

? Domande chiave Come cambierà il quartiere Firenze con il ritorno dello spaccio?. Chi porterà la voce dei produttori vicentini nei vertici di Roma?. Perché la nuova gestione punta sulla vendita diretta in città?. Quali impatti avrà la guida di Mocellin sulla filiera nazionale?.? In Breve Inaugurazione avvenuta il 29 maggio 2026 in viale Toscana nel quartiere Firenze. Presenza del sindaco Nicola Finco e dell'assessore Andrea Zonta al taglio nastro. Nuovo punto vendita sostituisce l'esercizio chiuso poche settimane fa a Bassano. Obiettivo di garantire continuità commerciale ai residenti del quartiere Firenze. Il 29 maggio 2026, Alessandro Mocellin ha inaugurato un nuovo punto vendita Latterie Vicentine in viale Toscana, nel quartiere Firenze di Bassano del Grappa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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DALLE LATTERIE VICENTINE A ROMA, MOCELLIN: «PARLEREMO AI TAVOLI PIU' IMPORTANTI» | 29/05/2026

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