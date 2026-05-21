Le ultime rilevazioni sulla cooperativa delle latterie vicentine indicano un fatturato di 128 milioni di euro, con una crescita dei dividendi distribuiti agli associati rispetto all’anno precedente. La cooperativa comprende circa 200 aziende agricole, che producono principalmente formaggi DOP e altri prodotti lattiero-caseari riconosciuti a livello europeo. L’aumento dei dividendi viene distribuito tra i membri, ma non sono stati forniti dettagli sulla loro relazione con la stabilità complessiva delle aziende associate.

? Punti chiave Come influisce l'aumento dei dividendi sulla stabilità delle 200 aziende agricole?. Quali prodotti garantiscono il primato commerciale della cooperativa nel settore DOP?. Come viene redistribuita la ricchezza tra le province coinvolte nella filiera?. Perché il modello cooperativo protegge le famiglie dai mercati internazionali?.? In Breve Modello basato sul lavoro coordinato di 200 aziende agricole su quattro province.. Produzione trainante di Grana Padano e Asiago dop per il mercato.. Aumento dividendi per sostenere l'economia rurale delle province venete coinvolte.. Presidente Alessandro Mocellin punta l'espansione industriale sui nuovi flussi di cassa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latterie Vicentine: fatturato a 128 milioni e dividendi in crescita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FATTURATO RECORD DA 128 MILIONI, MOCELLIN: «CRESCONO ANCHE I DIVIDENDI PER I SOCI» | 20/05/2026

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Lush in crescita? Il fatturato sale a 843,7 milioni di euro

Da un piccolo negozio a 10 milioni di fatturato: Fam Batterie, una crescita lunga 50 anniForlì, 18 aprile 2026 – L’azienda Fam Batterie (acronimo di Fabbrica accumulatori Meldola) festeggia oggi i 50 anni di storia, tra tradizione e...

Latterie Vicentine, crescita e nuovi investimenti nel bilancio 2025Latterie Vicentine, crescita e nuovi investimenti nel bilancio 2025. Fatturato a 128 milioni e dividendo soci in aumento. La cooperativa: Risultati non scontati, frutto di un percorso di consolidamen ... bassanonet.it

Inaugurato il nuovo stabilimento di Latterie Vicentine a BressanvidoUn investimento da 17 milioni di euro per il nuovo stabilimento a Bressanvido di Latterie Vicentine. La struttura è stata inaugurata nel 25esimo anno dalla fondazione della cooperativa che conta 200 ... rainews.it