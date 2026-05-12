Matiasic si aggiudica il Palaeur la società annuncia piano per mantenere massimo livello a Trieste
La proprietà della squadra di pallacanestro ha vinto l’asta per il PalaEur di Roma, lasciando intendere un possibile spostamento della società. Nel frattempo, la società di Trieste ha annunciato un piano per mantenere il massimo livello nel proprio impianto, cercando di rafforzare la sua posizione in città. La vicenda coinvolge due località e coinvolge decisioni sulla gestione degli impianti sportivi.
La proprietà della Pallacanestro Trieste si aggiudica l’asta per il PalaEur di Roma e il club sembra allontanarsi sempre più da Trieste. Stando a quanto riporta Il Piccolo, l’offerta della Cotogna Sports Group per la locazione della struttura è stata nettamente superiore a quella del concorrente.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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