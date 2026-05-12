Matiasic si aggiudica il Palaeur la società annuncia piano per mantenere massimo livello a Trieste

La proprietà della squadra di pallacanestro ha vinto l’asta per il PalaEur di Roma, lasciando intendere un possibile spostamento della società. Nel frattempo, la società di Trieste ha annunciato un piano per mantenere il massimo livello nel proprio impianto, cercando di rafforzare la sua posizione in città. La vicenda coinvolge due località e coinvolge decisioni sulla gestione degli impianti sportivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui