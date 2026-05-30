Basket | Simone Cervi e compagni sono campioni Csi Senior Santos | è la 7ª perla Sconfitta la Heron

Il Santos Clevertech ha vinto il titolo di campione provinciale Csi Senior per la settima volta consecutiva, battendo la Heron 81-80 dopo un tempo supplementare. La partita ha visto la partecipazione di Simone Cervi, considerato il protagonista della vittoria. La squadra si conferma campione in questa categoria, ottenendo il settimo titolo consecutivo. La gara si è conclusa con un risultato molto combattuto e incerto fino all'ultimo secondo.

Il Santos Clevertech cala il settebello. Per la settima volta consecutiva la squadra trascinata dall’intramontabile bomber Simone Cervi si aggiudica il titolo di campione provinciale Csi Senior grazie alla vittoria per 81-80 dopo un tempo supplementare. Nella consueta cornice del PalaBigi, è andata in scena la finale, mettendo di fronte i campioni in carica del Santos e la Heron Budrio, che avevano concluso la regular season rispettivamente al primo e secondo posto. Partita al cardiopalma, contraddistinta fin da subito da grande equilibrio (35-38 all’intervallo), con i budriesi trascinati dalla mano infuocata di Gian Nicola Ferrari, autore di 6 triple nei primi due quarti, e i reggiani appesi alle solite magie di Cervi, ben coadiuvato da Pezzi e Dotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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